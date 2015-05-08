Через обстріли бойовиків тимчасово закрили блокпост "Мар'їнка"
14:57, 08 травня 2015Війна
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У західних передмістях Донецька спостерігається неспокійна ситуація.
Блокпост "Маріїнка" тимчасово закритий / Фото УНІАН
Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, бойовики намагаються витіснити сили АТО з рубежів оборони на лінії Авдіївка-Піски-Мар'їнка. "Саме тут зосереджені основні сили артилерії ворога - вогонь ведеться безпосередньо з житлових кварталів Донецька", - зазначив Андрій Лисенко.
У зв'язку з масованим обстрілами блокпоста "Мар'їнка" і можливою загрозою життю громадян пропуск через контрольні пункти в цьому районі був тимчасово припинений.
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