Бойовики захопили газотранспортні системи "Укргазвидобування" в Луганській області

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області, про це свідчить заява керівництва правління ВАТ «Укргазвидобування», що надійшла 13 травня в Сватівський районний відділ міліції поштою.

Читайте такожЖителі Луганська кажуть, що "не вибирали" бойовиків і вже чекають звільнення

Згідно з документом, в даний час бойовики захопили газотранспортні системи на території с. Шишково Слов'яносербського району, с. Пархоменко і с. Кружилівка Краснодонського району та несанкціоновано користуються ними.

Даний факт кваліфіковані за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій).

Раніше УНІАН повідомляв, що перебитий бойовиками газопровід в Станиці Луганській відремонтований, йде поетапне відновлення газопостачання.