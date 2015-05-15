Порошенко нагородив посмертно 220 бійців АТО

13:46, 15 травня 2015
Війна
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Президент Петро Порошенко відзначив нагородами 220 військових та правоохоронців (посмертно), які несли службу у Збройних силах України та органах і підрозділах Міністерства внутрішніх справ.

Фото УНІАН

Відповідний указ глава держави підписав 15 травня, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Всі нагороджені загинули внаслідок бойових зіткнень з бойовиками в зоні проведення антитерористичної операції протягом осені 2014 року - весни 2015 року, у тому числі в боях під Донецьком, Авдіївкою, Дебальцевим.

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Посмертно нагородами відзначені 201 військовий ЗСУ, з них 36 осіб – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 164 особи – орденом «За мужність» ІІІ ступеня, 1 військовослужбовець – орденом Данила Галицького. Ще 19 загиблих, які служили в органах і підрозділах МВС, отримали орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко нагородив майже 3,5 тисячі учасників АТО медаллю «Захиснику Вітчизни».

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