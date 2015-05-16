У Луганській області через обстріли бойовиків поранені двоє військових і мирний житель

У Луганській області впродовж доби бойовики з підконтрольної "ЛНР" території вели обстріли із зенітних установок, танків, БТР, гранатометів та стрілецької зброї, внаслідок чого поранення отримали двоє військовослужбовців ЗСУ та мирний житель.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, 15 травня у Кримському під час артилерійського обстрілу був поранений 48-річний місцевий житель.

О 13.30 під час виконання службових обов’язків в районі шахти "Родина" у місті Золоте-4 двоє військовослужбовців ЗСУ (1963 і 1968 р.н.) потрапили під обстріл бойовиків та отримали вогнепальні поранення.

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Тричі (з 00.26 по 3.23) з боку пам’ятника князю Ігорю (підконтрольного "ЛНР") бойовики вели обстріли із зенітної установки, танків, БТР, гранатометів та стрілецької зброї у напрямку блокпосту ЗСУ у смт Станиця Луганська.

Дані факти кваліфіковані за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.