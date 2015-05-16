Бойовики обстріляли житлові райони Золотого

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в соцмережі. У штабі зазначають, що спостерігачі української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін продовжують фіксувати обстріли проросійськими бойовиками населених пунктів на Донбасі.

Читайте такожУ Луганській області через обстріли бойовиків поранені двоє військових і мирний жительВ повідомленні йдеться, що в ніч на 16 травня "бойовики в окремих районах Луганської області обстріляли житловий сектор населений пункт Золоте – 4, Попаснянського району. За даними спостерігачів бойовики зробили біля 5 пострілів з гранатомету СПГ-9 осколковими гранатами. Жертв і поранених немає», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, характер і форма воронок на місці розривів свідчать про те, що постріли здійснювалися з напрямку населеного пункту Молодіжне.