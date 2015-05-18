Біля Троїцького прикордонники вступили в бій з диверсантами. Поранений військовий

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби. "На допомогу прикордонному наряду вирушили сили однієї з військових комендатур. Бій триває", - йдеться в повідомленні.

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У бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків поранення отримав військовослужбовець Збройних сил.

"В результаті бою з ДРГ поранення отримав один військовослужбовець ЗСУ. Прикордонники без втрат", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що "завдяки злагодженим діям прикордонників і військовослужбовців Збройних сил бойовики понесли значні втрати і відступили".

Як повідомляв УНІАН, вчора в районі Новомихайлівки відбулося бойове зіткнення сил АТО з бойовиками.