Біля Троїцького прикордонники вступили в бій з диверсантами. Поранений військовий
Прикордонники вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою (ДРГ) бойовиків поблизу населеного пункту Троїцьке в Донецькій області.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби. "На допомогу прикордонному наряду вирушили сили однієї з військових комендатур. Бій триває", - йдеться в повідомленні.
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У бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків поранення отримав військовослужбовець Збройних сил.
"В результаті бою з ДРГ поранення отримав один військовослужбовець ЗСУ. Прикордонники без втрат", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що "завдяки злагодженим діям прикордонників і військовослужбовців Збройних сил бойовики понесли значні втрати і відступили".
Як повідомляв УНІАН, вчора в районі Новомихайлівки відбулося бойове зіткнення сил АТО з бойовиками.