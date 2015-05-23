За добу в зоні АТО загинув один військовий, п'ять бійців поранено

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, п'ятеро були поранені.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За минулу добу внаслідок провокаційних й активних бойових дій ми втратили одного нашого воїна, ще п'ятеро дістали поранення», - повідомив Лисенко.

Лисенко наголосив, що Україна докладає всіх можливих зусиль, аби повернути всіх загиблих захисників і вшанувати їх пам'ять.

«Учора під руїнами Донецького аеропорту було знайдено тіла загиблих українських військовослужбовців. Їх тіла було перевезено в морг міста Донецька й очікується, що найближчим часом їх буде передано на територію, контрольовану Україною», - сказав Лисенко.