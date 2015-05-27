В Алчевську ховають бойовика Мозгового (фото)

Фото з місця подій опублікував незалежний британський журналіст Олівер Керолл у Твіттер.

За його словами, якась жінка на похороні запитала, чи приїхав ватаг "ЛНР" Плотницький, на що їй відповіли, що він би не посмів.

Інший ватажок бойовиків Дрьомов заявив, що "ми знайдемо і покрааємо вбивць, ким би вони не були. Підкреслюю, ким би вони не були".

Читайте такожУ Порошенка назвали свою версію вбивства Мозгового

Як повідомляв УНІАН, 23 травня терористична організація «Луганська народна республіка» заявила про вбивство ватажка бандитського формування "Привид" Мозгового.

Згодом на сторінці в Facebook Олександра Гладких, якого називають командиром партизанського загону "Тіні", що діє на окупованій території, з'явилися начебто подробиці вбивства.

Водночас радник Авакова Антон Геращенко заявив, що Мозгового ліквідував спецназ ГРУ, оскільки той не корився наказам з Москви.

Нагадаємо, 8 травня на сайті міськради контрольованого бандою Мозгового Алчевська з'явилося повідомлення про вихід зі складу "ЛНР".