СБУ каже, що у боях під Мар’їнкою загинули четверо спецназівців ГРУ Росії

Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

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"Контррозвідкою СБУ також встановлено, що втрати спецназу ГРУ Генштабу ЗС Російської Федерації, залучених у цій операції, становлять, щонайменше, 4 двохсотих", - йдеться у повідомленні.

Шановні друзі,Термінова і важлива інформація!За даними об'єктивного контролю Штабу АТО СБУ, Збройні Сили України дал... Posted by Markian Lubkivskyi on 3 Июнь 2015 г.

Окрім того, як зазначається, в ході бойових зіткнень 10 бойовиків загинули, 80 – отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найбільший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька. Українські військові відбили наступ.

Однак спецкор ТСН Андрій Цаплієнко повідомив, що в Мар'їнці бойовики знову пішли на штурм.

За минулу ніч бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки провели близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.



