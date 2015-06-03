СБУ каже, що у боях під Мар’їнкою загинули четверо спецназівців ГРУ Росії
У бойових зіткненнях під Мар’їнкою загинули, щонайменше, четверо спецназівців ГРУ Російської Федерації, які брали участь у протистоянні на боці бойовиків.
Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
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"Контррозвідкою СБУ також встановлено, що втрати спецназу ГРУ Генштабу ЗС Російської Федерації, залучених у цій операції, становлять, щонайменше, 4 двохсотих", - йдеться у повідомленні.
Шановні друзі,Термінова і важлива інформація!За даними об'єктивного контролю Штабу АТО СБУ, Збройні Сили України дал...Posted by Markian Lubkivskyi on 3 Июнь 2015 г.
Окрім того, як зазначається, в ході бойових зіткнень 10 бойовиків загинули, 80 – отримали поранення.
Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найбільший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька. Українські військові відбили наступ.
Однак спецкор ТСН Андрій Цаплієнко повідомив, що в Мар'їнці бойовики знову пішли на штурм.
За минулу ніч бойовики в районі Мар'їнки і Красногорівки провели близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.