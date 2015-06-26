Бірюков представив нові сухпайки для українських військових

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"За ці місяці було 6 спроб створити раціон і щоразу дослідні лабораторії давали тонни рекомендацій. Перевірялися не тільки жири, білки, вуглеводи, а ще й, страшно сказати, мінерали та мікроелементи. Паралельно йшла робота зі створення безполум'яного підігрівача українського виробництва, адже імпортні моментально збільшували фінальну вартість набору до недосяжної межі", - повідомляє Бірюков.

Новий армійський раціон від волонтерів включає 5 різних меню, де кожний прийом їжі буде упакований окремо.

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Також Бірюков зазначає, що упаковка у нових сухпайків буде відрізнятися від представленої на фотографії.

"Зовнішня упаковка буде іншою (саме це зараз ми і будемо допилювати напильничком перед написанням остаточного ТУ) буде більш зручною, і компактною, і безумовно інший формат плівки", - написав він.