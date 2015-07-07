ОБСЄ фіксує значне зосередження бойовиками важкого озброєння усупереч Мінським угодам

Як йдеться у звіті місії, безпілотні літальні апарати спостерігачів продовжують фіксувати важке озброєння на заборонених територіях.

Так, 4 липня були помічені 5 основних бойових танків на схід від селища Широкиного на підконтрольних бойовикам "ДНР" територіях. Також, на території "ДНР" було помічено два танки біля села Мічурине (55 км на північній схід від Маріуполя), зосередження десяти танків та восьми бронетранспортерів неподалік від села Сонцеве (61 км на північний схід від Маріуполя).

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При цьому, місія зазначає, що "у цьому ж секторі були помічені чотири самохідних гаубиці та зосередження семи танків, двадцять три бронетранспортери, два понтоно-мостові парки, а також один 240- мм міномет 2С4 "Тюльпан" поруч з Комсомольським (44 км на південний схід від Донецька)".

Водночас, в той же день безпілотники місії на підконтрольних уряду України на схід від Маріуполя помітили два танки.

Наступного дня, безпілотник місії на територіях "ДНР" помітив самохідну гаубицю поруч з селом Петрівське (77 км на північний схід від Маріуполя), зосередження восьми танків, двадцяти чотрьох бронетранспортерів в Комсомольському та 10 танків поруч з Сонцеве.

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Як повідомляв УНІАН, СММ ОБСЄ заявляє, що бойовики терористичної організації "ДНР" визнали, що використовують сучасні пристрої для глушіння сигналу під час польотів безпілотних літальних апаратів на сході України.