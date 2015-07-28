За добу в зоні АТО загинув український військовий, ще 12 отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО на Донбасі внаслідок активних бойових дій загинув 1 український військовий, ще 12 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, упродовж 27 липня обстановка в зоні проведення антитерористичної операції була стабільно напруженою, російсько-терористичні війська здійснили 82 обстріли українських військових та 5 мирних населених пунктів.