У Генштабі назвали дату, до якої потрібно узгодити демілітаризацію Широкиного (відео)

Про це заявив начальник прес-служби Генерального штабу Збройних Сил України Владислав Селезньов в ефірі 5 каналу.

"Станом на цей момент питання демілітаризації Широкиного – це питання тристоронньої контактної групи у Мінську. Президент України дав завдання – до 3 серпня вирішити питання і підписати відповідний документ. Потім протягом 10 діб відводиться важке озброєння і танки, щоб забезпечити безпеку тих військовослужбовців, які ні на крок назад не відходять", - каже Селезньов.

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До того часу, за його словами, всі залишаються на своїх позиціях.

"Станом на зараз, поки рішення немає, всі сили і засоби у нас на фронті", - стверджує речник Генштабу.