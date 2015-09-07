Сьогодні з опівночі у зоні АТО не було жодного випадку застосування зброї – штаб

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Упродовж сьогоднішнього дня обстановка в зоні АТО була повністю спокійною», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що «вперше за останні місяці, 7 вересня з опівночі і до 18 години, вздовж усієї лінії розмежування не було жодного випадку застосування зброї!»

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«Сьогоднішня тиша вселяє надію у серця всіх українців, що протистояння, вирішення спірних питань і проблем відтепер перейде у площину перемовин. А мирні жителі Донбасу нарешті не чутимуть звуків обстрілів та розпочнуть відбудовувати регіон», - зазначає прес-центр АТО.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 6 вересня, у зоні АТО були поранені двоє військовослужбовців. Бойовики 12 разів порушували режим тиші.