ЗМІ: за останні 12 місяців армія РФ чотири рази вторгалася в Україну

Про це виданню Corriere della Serra сказав неназваний російський чиновник, близький до російського військового командування, передає DT.UA. "Кожен раз мова йшла про цільові операції, в яких брали участь не більше 3 тис. спецназівців", - сказав співрозмовник видання.

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Вперше це сталося в серпні 2014 року, коли армія України досягла великих бойових успіхів у боротьбі проти проросійських терористів. Тоді російська армія вторглася і вступила в бій проти українських сил під Іловайськом.

Вдруге російські солдати незаконно перетнули український кордон в 2014 році, але в бій не вступили. "Це була превентивна присутність, щоб не дозволити військам Києва зірвати "вибори" на захоплених територіях", - розповів неназваний російський чиновник.

Потім, у січні цього року російським військам знову наказали вторгнутися в Україну, коли тривали переговори в Мінську. Тоді армія РФ вдарила по українських позиціях в Дебальцевому. Бій був запеклий, але українські сили відступили.

Останній раз армія Росії вторгалася в Україну у минулому місяці. Але, знову таки, в цей раз сутички з українськими військами не сталося. "У серпні Київ зосередив 90 тис. солдатів і був готовий йти в наступ. У нас не було вибору. Але наша присутність спрацювала як фактор стримування. Канцлер Німеччини Ангела Меркель теж натиснула на Петра Порошенка, переконавши його відмовитися від наступу, оскільки він міг закінчитися великими жертвами", - розповів виданню російський чиновник.

Він також уточнив, що сьогодні в так званих "ДНР" і "ЛНР" знаходяться близько 60 тис. бойовиків, з них дві третини - місцеві. 10 тис. терористів – це громадяни України з інших регіонів, а ще 9 тис. – російські військові.