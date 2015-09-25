Військових "відпускників" з РФ меншає через чутки про "злив ДНР і ЛНР" - ІС
Серед військовослужбовців ЗС РФ продовжує поширюватися інформація про наміри Путіна «злити ДНР і ЛНР».
Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив».
"Відзначається зниження бажання кадрових офіцерів російської армії виїжджати у «відпустки» на територію України і брати участь в терористичній діяльності НВФ на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
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За інформацією ІС, інформація «про злив» також активно обговорюється самими терористами. У середовищі бойовиків все більше мусується теза про готовність «припинити війну» під гарантії амністії з боку Києва".
Як повідомляв УНІАН, у цілому протягом вчорашньої доби бандформування 4 рази порушували перемир'я. Два рази злочинці відкривали вогонь поблизу Донецька, ще два випадки зафіксовані на Артемівському напрямку.