За добу в зоні АТО четверо бійців отримали поранення
13:15, 28 вересня 2015Війна
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Протягом минулої доби в зоні проведення АТО жоден український боєць не загинув, четверо отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає і поранення отримали чотири наші бійці. Це сталося біля Мар’їнки", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув військовий, ще один отримав поранення.
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