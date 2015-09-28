За добу в зоні АТО четверо бійців отримали поранення

13:15, 28 вересня 2015
Війна
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Протягом минулої доби в зоні проведення АТО жоден український боєць не загинув, четверо отримали поранення.

Луганщина / REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає і поранення отримали чотири наші бійці. Це сталося біля Мар’їнки", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув військовий, ще один отримав поранення.

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