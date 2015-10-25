День у зоні АТО минув без обстрілів, військові змогли проголосувати на виборах

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Після напруженої ночі, коли бойовики протягом години з різних видів озброєння обстрілювали наші позиції, день у зоні проведення АТО минув без обстрілу. Українські військові, які зареєстровані неподалік від місць несення служби, змогли проголосувати на місцевих виборах», - йдеться у повідомленні.

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У штабі зазначили, що військові облаштовують свої позиції, продовжують готувати техніку і озброєння до зимового періоду.