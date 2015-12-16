За минулу добу в зоні АТО один український військовослужбовець загинув, ще один поранений - Мотузяник

13:16, 16 грудня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, ще один був поранений.

REUTERS

 

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один був поранений", - сказав Мотузяник.

Він також уточнив, що загиблий був розвідником, а поранений боєць підірвався на розтяжці.

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