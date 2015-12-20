Терористи таємно розміщують на Слов'янському напрямку "відведене" озброєння – розвідка

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України у зведенні щодо ситуації у зоні АТО станом на 20 грудня.

Також, за зданими розвідки, основні зусилля противника були зосереджені на: посиленні передових підрозділів снайперами, протитанковими розрахунками і засобами ППО на Слов’янському, Донецькому та Маріупольському напрямках; перегрупуванні підрозділів на Донецькому, Волноваському та Маріупольському напрямках; підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння; доукомплектуванні з’єднань і частин, нарощуванні логістичного та медичного забезпечення; веденні розвідки сил АТО на Новоайдарському і Слов’янському напрямках; підвищенні боєздатності з’єднань та частин.

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Зазначається, що представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах міст Луганськ та Донецьк забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків, 122-мм РСЗВ “Град” та мінометів.