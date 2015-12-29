Жебрівський про захоплення Комінтернового: бойовики хотіли показати РФ, як вони господарюють у "сірій зоні"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський під час підсумкової прес-конференції в Краматорську.

За його словами, згідно з Мінським домовленостями, Комінтернове входить у сферу відповідальності терористів. Фактично, там була "сіра зона", до якої регулярно заходили бойовики так званої "ДНР".

«Після перенесення Контрольного пункту в'їзду-виїзду до села Пищевик, хтось захотів попіаритися і розповісти, як ми заходимо в "сіру зону" і займаємо там населені пункти. Після цього бойовики вирішили зайти до Комінтернового і показати своїм московським господарям, як вони можуть заходити в населені пункти і брати їх під свій контроль», - заявив Жебрівський.

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За інформацією керівника області, зараз у селищі відбувається активне зачищення проукраїнської частини населення. Проводять його близько 50 бойовиків, переодягнених у військову форму. «З жителями селища проводять профілактичні бесіди, ніяких масових затримань поки що немає», - відзначив Жебрівський.

«Зараз ми намагаємося зробити все, щоб терористи вийшли і населений пункт повернувся в "сіру зону», - наголосив керівник Донецької обласної ВЦА.

Довідка УНІАН. 25 грудня в Донецькій області почав функціонувати контрольний пункт в'їзду-виїзду «Пищевик», що розташований поблизу однойменного населеного пункту у Волноваському районі на напрямку «Маріуполь – Новоазовськ». Раніше на цьому напрямку функціонував КПВВ «Гнутове». Переміщення цього пункту пропуску до району населеного пункту Пищевик дозволило вивести з "сірої зони" жителів селищ Павлопіль і Пищевик.