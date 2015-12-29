У Комінтерновому днями очікують приїзду ватажка "ДНР" Захарченка - штаб АТО

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Наголошується, що днями до селища Комінтернове, що неподалік Маріуполя, планується візит головного ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

"Мета візиту – так би мовити, вивчення стану справ, а також доставка "гуманітарної допомоги" місцевому населенню та висвітлення цього чергового постановочного шоу російськими пропагандистами, які називають себе представниками ЗМІ", - заявили у штабі АТО.

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Не відкидається, що в рамках цієї акції проросійські бандформування знову можуть вдатися до низки збройних провокацій, зокрема, із застосуванням озброєння, використання якого заборонено Мінськими домовленостями.

У Комінтерновому знову можливі збройні провокації з боку проросійських бандформуваньЗа інформацією прес-центру штабу А... Опубликовано Прес-центр штабу АТО 29 декабря 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня бойовики зайняли Комінтернове, що розташоване у "сірій" зоні. 25 грудня бойовики залишили населений пункт. У штабі АТО повідомили, щобойовиків вдалося витіснити за допомогою дипломатичних переговорів. Бойовики поспішно вивели із селища важке озброєння, а потім його поступово залишили і самі члени незаконних збройних формувань.

Пізніше прес-офіцер сектору "М" Олександр Кіндсфатер повідомив, що в Комінтерновому може залишатися невелика кількість бойовиків.