Розміри грошових винагород в зоні АТО будуть однаковими для усіх бійців - Полторак

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНІАН.

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Глава оборонного відомства зазначив, що уряд ухвалив рішення про передачу керівництву військових формувань повноважень щодо встановлення порядку виплат нагород учасникам АТО.

«Що стосується ЗСУ - рішення буде прийматися наказом міністра оборони. Вчора я прийняв рішення про напрацювання такого наказу, і сьогодні до кінця дня наказ про порядок виплати грошової винагороди в зоні проведення АТО я підпишу», - зазначив Полторак і зауважив, що документ буде погоджений з міністерством фінансів та міністерством соціальної політики .

«Сьогодні в зоні АТО різні розміри грошових нагород залежать від зарплати. Це несправедливо, бо в зоні бойових дій життям ризикують всі однаково - і солдат, якого щойно призвали, і бойовий генерал, який багато прослужив. Тому винагорода має бути для всіх однаковою», - вважає міністр.

Він підкреслив, що цей наказ буде спрямований на ліквідацію соціальної несправедливості.