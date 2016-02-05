Кремль вербує спостерігачів на "вибори" на Донбасі - ЗМІ

Координацією процесу займається помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, передає "Апостроф".

Стало відомо, що 20 січня в Луганську відбулася зустріч помічника російського президента Владислава Суркова з ватажками "ДНР/ЛНР", на якій сторони обговорили технічні моменти майбутніх місцевих виборів.

За наявною інформацією, показові "вибори" планують провести не за українським, а за власним "республіканським законодавством" не пізніше другої половини квітня.

У приватній розмові виданню співробітник громадської організації, яка займається моніторингом виборів на Кавказі, повідомив, що йому і низці його колег з Абхазії, Грузії та Вірменії систематично надходять пропозиції від російських дипломатів і проросійських організацій прийняти участь у виборах на Донбасі як міжнародних спостерігачів.

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При цьому російська сторона, за словами співрозмовника "Апострофа", гарантує безпеку і особисту охорону з числа "народної міліції", а за тижневе відрядження пропонується дуже велика фінансова винагорода.

Потенційних спостерігачів орієнтують, що "вибори" повинні відбутися в середині квітня. Швидше за все, така підготовча робота з вербування міжнародних спостерігачів відбувається не тільки в пострадянських країнах, але і в колі "друзів Путіна" в ЄС, а також в Африці та Азії. І ближче до названої дати такі факти стануть повсюдними, підсумували у виданні.

Нагадаємо, раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що, згідно з Мінськими угодами, на Донбасі повинні пройти вибори, але без участі українських партій.