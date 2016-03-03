Місія ОБСЄ вітає домовленості про розмінування та припинення навчань на Донбасі

Про це йдеться в заяві Апакана, опублікованій на сайті ОБСЄ.

У ній наголошується, що як координатор від ОБСЄ під час засідань робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Апакан сприяв розробці обох рішень.

"Спеціальна моніторингова місія вітає обидва рішення і допоможе підтримати їх втілення шляхом моніторингу та звітності, згідно зі своїм мандатом", – заявив Апакан.

"Меморандум, схвалений у Мінську у вересні 2014 року, передбачає створення зони безпеки, де не застосовується зброя. Українці в Донецькій і Луганській областях досі живуть в небезпечному і іноді смертельно небезпечному середовищу", – сказав Апакан.

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За його словами, ці рішення забезпечують основу, завдяки якій всі залучені сторони можуть сприяти безпеці.

"Підписанти закликали припинити навчання з бойовою стрільбою поблизу лінії розмежування, а також вжити заходів для зменшення рівня загрози, яку представляють міни, що, в свою чергу, дозволить провести ремонт життєво важливих об'єктів інфраструктури. СММ буде підтримувати всіх залучених у їх зусиллях, спрямованих на нормалізацію, а також спостерігати і звітувати про прогрес неупереджено і об'єктивно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Тристороння контактна група в Мінську підписала угоду про технічні аспекти завершення розмінування на 12 узгоджених ділянках уздовж лінії зіткнення, а також про припинення навчань з бойовою стрільбою уздовж 30-кілометрової зони уздовж лінії зіткнення.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що маркування територій для розмінування на Донбасі можливе тільки після припинення провокацій з боку окупаційних військ РФ.