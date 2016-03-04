В районі Широкиного, Опитного та Пісків активізувалися снайпери бойовиків
Впродовж дня терористичні угрупування здійснили 18 обстрілів позицій сил АТО - 15 на Донецькому напрямку та 3 на Маріупольському.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Зазначається, що російські найманці продовжують використовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Так з мінометів бойовики обстрілювали позицій українських бійців поблизу шахти Бутівка, Авдіївки, Опитного та Красногорівки.
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«Двічі російські терористи з мінометів калібру 82 мм вели вогонь по опорних пунктах в районі Широкиного. З зенітної установки ворог обстріляв укріплення поблизу Опитного та Красногорівки. Снайпери російських бойовиків вели вогонь в районі Широкіного, Опитного та Пісків», - йдеться у повідомленні.
Укріплення ЗСУ в районі Мар’їнки, Авдіївки, Пісків, Широкіного ворог обстріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, додали в штабі.