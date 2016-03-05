Прикордонники зафіксували російські вертольоти на адмінмежі з Кримом
15:39, 05 березня 2016Війна
592 0
Загалом над тимчасово окупованою територією були виявлені 3 вертольоти, які здійснювали польоти в безпосередній близькості від адмінмежі.
Прикордонники Бердянського загону фіксували польоти російської авіації / Вікіпедія
Протягом доби прикордонники Бердянського загону фіксували польоти російських вертольотів на адміністративній межі з АР Крим.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
«На адміністративній межі з АР Крим прикордонники Бердянського загону фіксували польоти російської авіації. Загалом над тимчасово окупованою територією були виявлені 3 вертольоти, які здійснювали польоти в безпосередній близькості від адмінмежі», - повідомили у відомстві.
Читайте такожНа Маріупольському напрямку бойовики зазнали значних втрат - штаб
У той же час поблизу зони проведення АТО безпілотних літальних апаратів противника прикордонники не зафіксували.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter