Прикордонники зафіксували російські вертольоти на адмінмежі з Кримом

Протягом доби прикордонники Бердянського загону фіксували польоти російських вертольотів на адміністративній межі з АР Крим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

«На адміністративній межі з АР Крим прикордонники Бердянського загону фіксували польоти російської авіації. Загалом над тимчасово окупованою територією були виявлені 3 вертольоти, які здійснювали польоти в безпосередній близькості від адмінмежі», - повідомили у відомстві.

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У той же час поблизу зони проведення АТО безпілотних літальних апаратів противника прикордонники не зафіксували.