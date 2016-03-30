До Іловайська з РФ прибув ешелон з боєприпасами для бойовиків – розвідка

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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"Встановлено чергові факти постачання з території Росії боєприпасів для потреб 1 АК ЗС РФ. До населеного пункту Іловайськ прибув залізничний ешелон з боєприпасами, в подальшому доставлених на склади 1 АК ЗС РФ у населених пунктах Амвросіївка та Харцизьк", - йдеться у повідомленні.