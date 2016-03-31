Бойовики з мінометів обстріляли позиції сил АТО біля Авдіївки і на маріупольському напрямку

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На донецькому напрямку бойовики 7 разів цілили з мінометів по рубежах Авдіївки. Вогонь калібру 120 та 82 мм було скеровано проти українських захисників і поблизу Опитного та Пісків. Обстрілюючи наші позиції ворог ускладнював ситуацію використовуючи одночасно ще й артилерію калібру 122 міліметри", - зазначається в повідомленні.

Крім цього, бойовики "ЛНР" та "ДНР" застосовували міномети проти сил АТО і на маріупольському напрямку. А саме в Широкино, Павлополі, Талаківці та Гнутовому.

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"В Луганській області незаконні збройні формування обмежились провокаціями наших воїнів зі стрілецької зброї, гранатометів та кулеметів великого калібру в районі Трьохізбенки", - зазначили в прес-ценрі.

"Незважаючи на тактику ведення вогню з усіх калібрів одночасно та підвищення інтенсивності обстрілів на окремих ділянках фронту позиції сил АТО залишилися незмінними. За вказаний період відбулося 49 ворожих обстрілів", - підсумували в прес-центрі.