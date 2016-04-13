Четверо з восьми поранених на Донбасі військових перебувають у важкому стані – лікар

Про це 13 квітня сказав головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Радіо Свобода.

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За його даними, одного бійця після медичного огляду спрямували до базового військового шпиталю Міноборони у Дніпропетровську, решта – в лікарню імені Мечникова.

"Четверо бійців перебувають в реанімації у важкому стані, ще троє поранених бійців знаходяться у травматологічному відділенні", – додав Риженко.

Як поінформував головний лікар, наймолодшому з поранених – 20 років, у нього дуже важкі поранення. В іншого, 23-річного бійця, розповів медик, проникаючі поранення ока, грудної клітини й черевної порожнини, наразі він на штучному диханні.

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено 8 українських військовослужбовців, загиблих немає.

Про це речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко розповів сьогодні на брифінгу в Києві.

"За минулому добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, але 8 чоловік отримали поранення. Всі на Донецькому напрямку. Зокрема, троє військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів, ще 5 – внаслідок підриву нашої БМП на фугасі", - сказав Лисенко.