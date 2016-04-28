У Саратові росіяни готують артилеристів для підрозділів "ДНР"

У Саратові Регіональній учбовий центр бойової підготовки ракетних військ і артилерії ЗС РФ готує артилеристів для відправки на Донбас. Про це УНІАН повідомили у штабі АТО.

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За даними штабу, навчання відбувається на базі саратовської військової частини № 50661. Там проводиться спецпідготовка та навчання окремих курсантів 4-5 курсів, яких в подальшому планують направити до артилерійського підрозділу "1 АК МО ДНР", а потім безпосередньо до підрозділу "реактивної артилерії ДНР "Кальміус".

"Основна спеціалізація цих "випускників" - це використання артилерійського озброєння великого калібру, у т.ч. РСЗО "Ураган", - додають у штабі АТО.

Як повідомлялось українська розвідка зафіксувала чергове постачання бойовикам озброєння та військової техніки з території Росії - вогнеметної системи "Буратіно" і "Градів".