Елітне Опитне у передмісті Донецька перетворилося на селище-привид

Там нині живуть лише 60 людей, ідеться в сюжеті ТСН. Менше тільки в сусідніх Пісках – там залишилося взагалі дев'ятеро місцевих.

В Опитному немає світла, води та газу. Оборону тримає закарпатська 128-ма гірсько-піхотна бригада. Її бійці кажуть, що наразі ситуація більш-менш стабільна, але терористи все одно не дають про себе забути. "Вечором пострілювали з 7,62. Інколи СПГ залітає", - каже військовий із позивним "Ахмет".

Терористи стріляють частіше вночі. Вдень активності виявляють мало, та навіть диверсійних вилазок не роблять.

Читайте такожПід Дебальцевим ворожий ударний безпілотник з вибухівкою контузив українського бійця - журналіст

Позиції українських солдатів розташовані майже впритул до зруйнованого донецького летовища. Найбільше проблем завдає метеовежа, звідки стріляють бойовики – вона дуже близько. "Тут до позицій мало – пару сотень метрів", - каже позивний "Фізрук".

До війни він був вчителем у школі. Як не дивно, не фізичного виховання, а історії. В АТО вже майже два роки, побував у найдраматичніших битвах біля Іловайська та Дебальцевого. В Іловайському котлі намагався деблокувати нашу армію.

"Що ми могли, ми зробили на той момент. Але поки ми зробили справу, ще приказу не було на вихід з Іловайська. Тому ті пару днів і зіграли ту роль, ті втрати, які понесли в кінці серпня наші підрозділи", - розповів він.

Читайте такожУ районі АТО знайшли згорілий російський танк та заборонені протипіхотні міни (фото)

"Фізрук" дістав поранення, але все одно повернувся на війну. Одним з останніх виходив з дебальцевського пекла. "Були до останнього, до 18 лютого, поки не почали виходити. Стояли на першій лінії оборони. На таких рубежах, як Чорнухино, блокпост Балу", - розповів боєць.

Коли вже виходили з Дебальцевого, "Фізрука" знову поранило. Ворожа куля потрапила в ногу. Після шпиталю він знову на фронті – і тепер боронить Опитне. Його не лякають кулі та артилерійські снаряди. Він готовий воювати до кінця, якщо держава буде виконувати свої обіцянки.

Читайте такожДо Дебальцевого прибули близько 70 російських нацгвардійців – розвідка

"Ну не знаю, скільки планую служити – якщо держава буде ставитися і, скажімо так, виконувати свої обіцянки, які вони обіцяють, безумовно, тоді контрактна армія і такі люди, як я, будуть залишатись. Але якщо буде інша ситуація, то зрозуміло що", - пояснив боєць 128-ї бригади.