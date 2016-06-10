ЗМІ розповіли, як Росія стягує війська до кордонів з Україною (відео)

У Білорусі облаштували летовище для російських аеромобільних бригад та ударної авіації, а в Брянській області РФ у місто Клинці заводять 28-му окрему механізовану бригаду – там відновлюють військове містечко й інфраструктуру, передає ТСН.

Навпроти Харкова з'явились дві танкові російські дивізії. До кінця року, хизуються російські військові, на кордоні з Україною розгорнуть ще три.

Тим часом військові РФ кажуть, російські САУ, танки та "Гради", перекинуті у містечко Клинці, що за 50 км від кордону з Україною, призначені для.... білорусів. У цьому білоруському кореспонденту зізнався офіцер передислокованої з Уралу 28-ї окремої мотострілецької бригади.

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"Лукашенко почав на Захід поглядати, ось дядько Вова і вирішив його напружити. Поки балансує між двома табуретками. Ми війни не хочемо, але йому не рекомендували пускати НАТО. Тут до Гомеля їхати менш, ніж дві години, а до кордону – 40 кілометрів. Яка вже різниця? Вважай, ми до вашого "бацька" в гості приїхали. А знаєш, яка прицільна дальність у "Граду", наприклад?", - прокоментував маневр російський військовий.

Поява великої кількості важкої військової техніки на Брянщині спричинила скандал. Адже військову частину у Клинцях офіційно закрили ще у 2011-му. Від неї залишились хіба що папери.

Попри те, що офіційно не лунали жодні коментарі, три сотні солдатів з Єкатеринбурга зустрічали перші керівники містечка. З хлібом сіллю та навіть із оркестром.

Від Клинців до Мінська і до Києва – однакові п'ять годин їзди. Очевидно, в Москві мають намір грати м'язами перед обома столицями.

В українській розвідці додають: до кінця року до східних кордонів нашої країни російське міноборони перекине нові сили.

І головне, наголошують розвідники, що ці тисячі солдатів мають бойовий досвід. Зокрема і в Україні. Один із бійців, який тепер служить у Клинцях, так і зазначає: до міста прибув у тій же формі, у якій їздив на Донбас минулого літа.

Нагадаємо, раніше посол Російської Федерації в Білорусі Олександр Суріков заявив, що російська військова база в Клинцях Брянської області потрібна, оскільки "радикалізм в Україні починає підніматися".