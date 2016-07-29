Диверсанти знову намагалися захопити опорні пункти сил АТО в Мар’їнці - штаб

Зокрема, як повідомляє у Facebook прес-центр АТО, 33 обстріли зафіксовано на Донецькому напрямку, 21 - на Маріупольському, 2 - на Луганському.

"На Донецькому напрямку по захисниках Авдіївки ворог неодноразово застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - сказано в повідомленні.

Крім цього, противник використовував міномети калібру 82 міліметри у Троїцькому та Майорську, гранатомети – у Зайцевому та Новгородському, а великокаліберні кулемети – під Луганським.

Читайте такожРозвідка назвала імена понад 20 російських снайперів на Донбасі (фото)

"На Маріупольському напрямку вчора близько 21:00 години ворожі диверсанти у кількості до 30 осіб, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю, спробували захопити наші опорні пункти у Мар’їнці. Українські воїни відкрили вогонь у відповідь та змусили противника відступити. Втрат серед наших бійців немає", - заявляють в штабі АТО.

Крім того, у Мар’їнці, Водяному та Красногорівці російські окупанти обстріляли укріплення сил АТО з 82-міліметрових мінометів, під Павлополем, Широкиним та Гнутовим – з гранатометів, а в Старогнатівці та Лебединському – з великокаліберних кулеметів.

На Луганщині противник вів гранатометний вогонь по Лопаскиному.