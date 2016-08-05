90% випадків перешкоджання роботі місії ОБСЄ на Донбасі припадає на бойовиків - Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Є люди, які фактично здійснюють насильство, вони фактично не змогли відвести всі озброєння, вони не припинили застосування зброї, вони продовжують розміщувати зброю в житлових районах", - заявив він на брифінгу.

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Пізніше в ефірі одного з телеканалів Хуг сказав, що "ми зустрічаємося з випадками заборони доступу в деяких районах Донбасу. Однак я хотів би чітко зазначити, що з усієї кількості таких випадків 80-90% припадає на непідконтрольні уряду райони".

Як повідомляв УНІАН, раніше Хуг заявив, що у разі перешкоджання спостерігачам виконувати свою роботу існує мало шансів вирішити конфлікт на Донбасі, а нездатність залучити до відповідальності винних призведе до збільшення подібних випадків.