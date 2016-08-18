Прикордонники нарахували вже 100 обстрілів своїх позицій цьогоріч
08:22, 18 серпня 2016Війна
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Учора російсько-терористичні війська в черговий раз двічі обстрілювали позиції прикордонників на лінії дорожніх коридорів.
Непрацюючий пункт пропуску "Золоте" знову обстріляли / informator.lg.ua
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook помічник голови Державної прикордонної служби - прес-секретар Олег Слободян.
За його словами, у першому випадку обстріл вівся з підствольних гранатометів по непрацюючому КПВВ "Золоте".
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Крім того, був обстріляний зі 120-міліметрових мінометів контрольний пост "Майорськ".
Як зазначив речник ДПСУ, з початку року це вже 100-й обстріл прикордонних позицій.
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