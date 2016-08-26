За два роки Росія в декілька разів збільшила кількість важкої зброї на окупованій частині Донбасу

Про це повідомляє офіс віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на сторінці в соцмережі.

Читайте такожБойовики обстріляли Авдіївку із важкої артилерії: припинено залізничний рух (фото)

Зокрема, кількість танків з початку агресії влітку 2014 року до серпня 2016 року зросла з 30 до 600 одиниць, кількість бойових броньованих машин - з 124 до 1260, артилерії та реактивних установок залпового вогня - з 110 до 1060 одиниць, зенітних установок - з 50 до 470.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, влітку на Донбасі бойовики значно збільшили кількість обстрілів українських військових. 25 серпня Петро Порошенко телефоном повідомив генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу про ескалацію конфлікту на Донбасі.

Також, за даними розвідки, Росія регулярно доставляє підконтрольним їй бойовикам на окуповані території Донбасу важке озброєння, боєприпаси і ПММ, які прибувають ешелонами.