Місія ОБСЄ за день зафіксувала понад 500 вибухів у Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії за 29 листопада станом на 19.30, опублікованому сьогодні на сайті організації.

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"Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, включаючи близько 550 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано приблизно 100 вибухів. Близько 70% цих вибухів були відзначені в районі Авдіївки–Ясинуватої–Донецького аеропорту, а трохи більше 20% - в районах на північний схід від Маріуполя", - йдеться у звіті.

"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, включаючи не менш як 30 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано понад 350 вибухів. Усі порушення режиму припинення вогню були зафіксовані поблизу лінії зіткнення на захід і північний захід від Луганська", - заявили спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі знову заявляє про обмежений доступ на трьох ділянках розведення сил і засобів на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях.