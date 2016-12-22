До Харківського госпіталю продовжують надходити бійці із зони АТО - волонтери

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили волонтери "Сестра Милосердя".

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"Шукають багато родичів своїх бійців. Телефонуйте нам, якщо у нас, ми все зробимо для них. Везуть, везуть, везуть...Нові надходять щодня( Везуть всіх, обстріли не припиняються і погода змінюється, то холодно, то плюс", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що надходять "різні" - і поранення і контузії (причому серйозні), обмороження, інфекції, осколкові, підривні".