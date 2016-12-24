На Донбасі внаслідок провокаційних обстрілів бойовиків один український військовий отримав поранення - штаб АТО

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

"Починаючи з нуля годин 24 грудня, Збройні сили України суворо дотримуються досягнутих домовленостей стосовно дотримання режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на це, російські окупаційні війська протягом дня 28 разів обстрілювали наші позиції з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Двічі було здійснено обстріли по одній міні калібру 120 міліметрів в районі населеного пункту Талаківка», - повідомили у штабі.

Зазначається, що у результаті провокаційного вогню бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення.

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При цьому у штабі наголосили, що, зважаючи на зазначене та у разі продовження провокаційних обстрілів позицій українських військ, Збройні сили України будуть вимушені адекватно реагувати для запобігання втрат серед особового складу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з опівночі на Донбасі набув чинності режим припинення вогню, домовленості щодо впровадження якого було досягнуто у рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі за ініціативи президента України Петра Порошенка.

Водночас російсько-окупаційні війська порушують «режим тиші», зокрема, на Світлодарській дузі, незважаючи на попередні домовленості, терористи обстріляли групу гуманітарного проекту Збройних сил України з евакуації тіл убитих бійців.