Бойовики налякані успіхами ЗСУ на Світлодарській дузі: окупантам ввижається "повзучий наступ"- ІС

Це сталося після того, як бійці Збройних сил України зайняли нові позиції в районі Світлодарської дуги, повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи "ІС" Дмитро Тимчук.

"У частинах і підрозділах "1-го АК ДНР" до особового складу доводиться розпорядження "командування корпусу" про те, що "повзучий наступ ЗСУ" необхідно припинити будь-яку ціну. Командування окупантів вказує, що заняття українськими військами нейтральної смуги і висот в "сірій зоні" неприпустимо, і вимагає категорично перешкоджати таким діям сил АТО "всіма наявними силами і засобами", - йдеться в повідомленні.

Тимчук підкреслив: бойовики ігнорують той факт, що позиції на Світлодарській дузі, які зайняли українські бійці, і без того мають контролюватися Україною відповідно до міжнародного права. "Дане розпорядження з'явилося після заняття ЗСУ нових позицій в районі Світлодарської дуги, при цьому той факт, що дана територія повинна контролюватися Україною Мінськими угодами, ігнорується", - додав Тимчук.