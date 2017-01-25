Українські "морпіхи" під Маріуполем зайняли нові позиції, ще кілька кроків і вони звільнять село – волонтери
16:03, 25 січня 2017Війна
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В районі Маріуполя українські «морпіхи» зайняли нові позиції, наблизившись до села, яке бойовики зайняли минулого року.
Волонтери розповіли про успіхи морпіхів / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні волонтерського проекту «Повернись живим» у Facebook.
«В районі Маріуполя наша доблесна морська піхота зайняла нову лісосмугу. Тепер росіянам немає як приходити в гості. Ще кілька кроків і ЗСУ звільнять село, яке ворог зайняв минулого року», – йдеться в повідомленні.
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«Бачите, військові працюють – тихенько але впевнено», – зазначають волонтери.
Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися вперед в районі Дебальцевого.
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