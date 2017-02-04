Роботи на Донецькій фільтрувальній станції припинено через обстріли – ОБСЄ

Про це Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє у Twitter.

«Роботи перервано. Режим припинення вогню порушено. Цивільне населення продовжує страждати. Припиніть вогонь зараз!», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, у місті існують проблеми з водо- та теплопостачанням. Не працює Донецька фільтрувальна станція.

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3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки.

Вдень 3 лютого голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що бригади електромонтажників вчора почали ремонт на місці прориву одного із вводів ЛЕП. Сьогодні зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки.

Сьогодні прес-служба ДСНС поінформувала, що піротехніки обстежили дорогу поблизу Донецької фільтрувальної станції.