В Авдіївці почалися відновлювальні роботи у пошкоджених будинках, місто очищають від боєприпасів (фоторепортаж)

В Авдіївці почали проводити роботи з відновлення пошкоджених в результаті обстрілу будинків. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Повідомляється, що роботи ведуться вже за 40 адресами. Також проведена оббивка вікон приватних будинків у кількості 139 шт., а також покриття дахів будинків загальною площею 149 кв. метрів.

"Тривають роботи з очищення території від Авдіївки боєприпасів. 6 лютого піротехнічні розрахунки ДержНС вилучили та знешкодили 7 боєприпасів, а саме: 4 мінометні міни калібром 82 мм та 3 одиниці мінометних мін калібром 122 мм", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники повідомляють, що в місті відновлено електро - та водопостачання, електрика відсутня лише в розташованому неподалік Петровському. Відновлено роботу шкіл та дитячих садків.

Нагадаємо, поблизу Авдіївки, яку починаючи з 29 січня час від часу обстрілюють та штурмують російські окупанти, три села залишаються без електропостачання.