ЗСУ ліквідували передову розвідгрупу бойовиків на Світлодарській дузі - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"Заграва від вибухів, трасери і стартові заряди після пострілів з БМП-1, а звуки роботи кулеметів ДШК чітко впиналися у вуха. Всю ніч наші пацани з 54-ї бригади "працювали", - йдеться в його повідомленні.

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Крім того, в розпал нічного обстрілу проросійські бойовики запросили припинення вогню, а через деякий час обстріл відновився з новою силою.

Серед українських військових поранених і контужених немає, а у терористів - "мінус передова розвідгрупа, причому разом зі старшим".

Раніше в штабі АТО повідомили, що за минулу добу на Донеччині зафіксовано 118 ворожих обстрілів. Один наш військовий загинув, поранені дев'ятеро.