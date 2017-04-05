Ситуація на сході України залишається неспокійною та напруженою - Апакан

Голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Ертурул Апакан заявляє, що ситуація на сході України залишається неспокійною та напруженою.

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Як повідомляє СММ у Twitter, про це він сказав на брифінгу у Відні після виступу на Постійній раді ОБСЄ.

Апакан наголосив, що "ситуація з безпекою на сході України неспокійна та напружена".

За його словами, спостерігачі СММ постійно стикаються з погрозами, і їхнє життя перебуває під загрозою, але за ці дії "ніхто не несе відповідальності".

"Єдиний шлях для просування полягає у виконанні Мінських угод - припинення вогню, відведення озброєння, розведення сил та розмінування", - заявив Апакан.

Нагадаємо, контрольовані Росією бойовики сьогодні 18 разів обстріляли позиції Збройних сил України, поранений один український військовослужбовець.