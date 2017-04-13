"Кістки холодної війни": волонтери показали, як російські війська оснащують радянським озброєнням (фото)

Російські військові 291-ї артилерійської бригади ЗС Росії отримали на озброєння 240-мм самохідні міномети артилерії 2С4 "Тюльпан". Про це повідомили волонтери InformNapalm.

Зазначається, що 291-а артилерійська бригада Південного військового округу ЗС РФ пройшла через т. зв. ростовсько-українські та сирійські "відрядження".

Читайте такожВолонтери перехопили радіоефір секретного вертольота радіоелектронної боротьби ВКС РФ у небі над Кримом (аудіо)

"Факт реанімації зразків радянського озброєння 60-70-их років минулого сторіччя свідчить про проблеми російської оборонної промисловості та несприятливої ситуації в державі в цілому", - розповіли в InformNapalm.

"Російському військовому командуванню довелося витягнути із "засіків батьківщини" незграбні та морально застарілі "кістки холодної війни", які в сучасних умовах бою не відрізняються особливою ефективністю", - підсумували волонтери.