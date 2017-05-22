Бойовики з мінометів обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію - штаб АТО

У неділю ввечері, 21 травня, бойовики здійснили обстріл Донецької фільтрувальної станції із 120-мм міномета, повідомляє пресс-центр штабу АТО.

"21 травня, о 19.01 год зі сторони окупованого населеного пункту Ясинувата у напрямку Авдіївки російсько-терористичними угрупуваннями було нанесено вогневий наліт на Донецьку фільтрувальну станцію", - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, ворожі мінометники використали чотири 120 мм міни, зазначили у штабі.

"Під обстріл вкотре потрапив об’єкт, який має важливе значення для десятків тисяч людей, які проживають як на мирній території України, так і на тимчасово окупованих землях", - додали в штабі АТО.

Раніше стало відомо, що на Донеччині знеструмлено лінію електропередач, що живить Красноармійську фільтрувальну станцію.

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"Знеструмлено лінію електропередач, припинено роботу Красноармійскої фільтрувальної станції. Можлива причина - бойові дії в р-ні н.п. Піски або Опитне", - повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) у Twitter.

Пізніше у міністерстві додали, що електропостачання станції здійснюється за резервною схемою. Водопостачання та роботу станції відновлено. Красноармійська фільтрувальна станція забезпечує водою 9 міст, а також 26 сіл і селищ.