Віроломне вбивство українських військових під Іловайськом: ГПУ повідомила про підозру російському генералу

ГПУ повідомила про підозру першому заступнику голови Генерального штабу РФ Миколі Богдановському. Таку відповідь отримало агентство «РБК- Україна» на свій запит.

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"За фактом віроломного вбивства українських військовослужбовців під час виходу з оточення в районі м. Іловайськ Донецької області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, першому заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковнику Богдановському М.В., якого оголошено у розшук, судом надано дозвіл на його затримання", - зазначається у відповіді.

Як повідомляв УНІАН раніше, СБУ затримала на Донеччині військовослужбовця-контрактника одного з підрозділів Збройних Сил України, який раніше воював на боці терористів. Затриманий мав бойовий досвід, отриманий під час служби в Афганістані. У липні 2014 року під впливом проросійської пропаганди він приєднався до терористичної організації «ДНР». «Як артилерист брав участь у бойових діях поблизу населених пунктів Сніжне, Дмитрівка та Іловайськ. У серпні 2014 року був поранений. Після виходу з лікарні бойовик повернувся до свого угруповання. Пройшов навчання під керівництвом російських військових представників на прізвиська «Терек» та «Урал». Воював під Дебальцевим», - йдеться у повідомленні.