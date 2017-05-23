Штаб АТО спростував повідомлення бойовиків про обстріл підрозділами ЗСУ населених пунктів біля Донецька

У штабі антитерористичної операції спростували повідомлення бойовиків про обстріл українськими підрозділами з важкого озброєння населених пунктів поблизу Донецька. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє в Facebook.

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«Вчора, 22 травня, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції сил АТО поблизу населеного пункту Опитне з використанням реактивних систем залпового вогню. Щоб прикрити факт ганебного ігнорування Мінських угод, ворог почав прикривати свої дії інформаційною завісою в мережі Інтернет», - наголошується в повідомленні.

За даними прес-центру, з метою дискредитації підрозділів Збройних сил України ворожі ЗМІ повідомили, що сили антитерористичної операції нібито обстрілювали з РСЗВ, артилерії і танків населені пункти поблизу Донецька.

При цьому в штабі наголосили, що Збройні сили України чітко дотримуються режиму припинення вогню і завжди готові дати адекватну відповідь, не порушуючи Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі окупанти 59 раз обстріляли опорні пункти українських військових, поранені четверо бійців.